Kaynak: AA

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump ile yaptığı 10 dakikalık görüşmeye değindi.

Deprem nedeniyle ABD'nin sağladığı arama kurtarma ekipleri ve ekonomik destek için Trump'a teşekkür ettiğini dile getiren De la Espriella, "Başkan Trump da depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek felaketten etkilenen Kolombiyalı ailelerle dayanışma içinde olduğunu belirtti. Kendisine önümüzde devasa bir meydan okuma olduğunu, devraldığım son derece zorlu ve felaket boyutundaki ekonomik tabloya rağmen Kolombiya'yı yeniden inşa edeceğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, ABD'nin Kolombiya'ya uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını Trump'tan talep ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşme son derece dostane ve samimi bir atmosferde geçti. Başkan Trump oldukça sıcak davranarak Kolombiya'ya olan sevgisini ve halkımıza duyduğu sempatiyi dile getirdi. ABD'nin Kolombiya ile sergilediği dayanışma ve destek için şükranlarımı bir kez daha yineledim. Bugün, her zamankinden daha fazla, Kolombiya ve ABD arasındaki ittifak kıymetli ülkemizin yeniden inşası için hayati bir gerekliliktir."

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıkmıştı.