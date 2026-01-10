Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bölgesel dayanışmanın artırılması gerektiğini belirterek Latin Amerika ülkelerine “ortak ordu” kurulması çağrısında bulundu. Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda uyuşturucu ticaretine adanmış grupların saldırı için kullanılabilir bir bahane haline geldiğini, bu nedenle bölge ordularının bir araya gelerek narkotikle bağlantılı tehdidi ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

Petro, uyuşturucu çetelerle mücadelede yalnız askeri gücün değil, halkların ve devletlerin birliğinin önemine vurgu yaparken, bu stratejinin Latin Amerika ülkelerinin kendi güvenliklerini savunmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

Aynı paylaşımda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü lideri Ivan Mordisco’nun silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu’na (ELN) ittifak teklifine de değinen Petro, bu ittifakın ne Venezuela’yı ne de bölgeyi savunacağını, aksine müdahalelere zemin hazırlayacağını savundu. Petro, bu tür ittifakların seçim süreçlerine zarar verebileceğini ve kara para akışını artırabileceğini iddia etti.