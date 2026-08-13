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Kaynak: AA

Başkent Bogota yer alan San Carlos Sarayı üzerinden açıklamalarda bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, felaketin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Can kaybının 265’e ulaştığını aktaran De la Espriella, yaralı sayısının 3 bin 494’e çıktığını, kayıp olarak aranan kişi sayısının ise 496 olduğunu dile getirdi.

Depremin 52 bin 816 kişiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan De la Espriella; Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia şehirlerinde yüksek alarm seviyesinin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda; Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ile Quibdo gibi bölgelerden getirilen 202 cenazeden 122’sinin kimlik tespitinin tamamlandığı duyuruldu.

Söz konusu sarsıntı sonrası ülke genelinde 3 günlük "ulusal yas" kararı alındığı bildirilmişti.

Yıkımın en ağır olduğu Pereira kentine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı De la Espriella, afet dolayısıyla evsiz kalan ailelere barınma desteği verileceğini ilan etmişti.