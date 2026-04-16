Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin İsrail ile yapılan savunma anlaşmasının otomatik olarak yenilenmesini durdurma kararını takdirle karşıladığını belirtti.

Petro, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, söz konusu askıya alma işlemini hayata geçiren Meloni’ye tebriklerini iletti.

DİYALOG VURGUSU

Meloni’nin kararının Avrupa Birliği’ne (AB) örnek olması gerektiğini ifade eden Petro, şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı, İsrail ile yapılan anlaşmaları askıya alma kararı aldı. Bu kararını alkışlıyorum ve Orta Doğu'daki saldırganlığın gücünü kırmak için tüm Avrupa ile Latin Amerika tarafından takip edilmesi gerektiğini öneriyorum. Barışa yol açan şey medeniyetler arası diyalogdur, medeniyetlere karşı fırlatılan füzeler ise sadece insanlığın sonunu getirir."

İtalya Başbakanı Meloni, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, 14 Nisan'da İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını duyurmuştu.