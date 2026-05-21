Petro, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ben-Gvir’in paylaştığı görüntülere değinerek, “Bakan Ben-Gvir tam anlamıyla bir Nazi gibi hareket ediyor. Gazze’deki katliamı durdurmak isteyen vatandaşlarımıza bu şekilde davrandı.” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı kimliğiyle bilinen Ben-Gvir ise X hesabında, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı’ndan görüntüler paylaşmıştı. Söz konusu videolarda, bir kadın aktivistin Ben-Gvir’in geçişi sırasında “Özgür Filistin” sloganı attığı, ardından İsrail polisinin kadını sert şekilde yere yatırarak müdahale ettiği görülüyor.

Görüntülerde ayrıca Ben-Gvir’in olay sırasında “İşte yapılması gereken bu.” dediği duyuluyor.