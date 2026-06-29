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Foot Mercato'nun haberine göre, Juventus, eski oyuncusu Randal Kolo Muani'yi yeniden kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

İtalyan ekibinin, Paris Saint-Germain ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

40 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Haberde yer alan bilgilere göre Fransız golcü, zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanacak. Anlaşmadaki satın alma opsiyonunun ise 40 milyon euro olacağı ifade edildi.

JUVENTUS'TA İZ BIRAKMIŞTI

Kolo Muani, daha önce 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Juventus forması giymiş ve çıktığı 22 maçta 10 gol, 3 asist üreterek dikkat çekmişti.

Geride kalan sezonu ise kiralık olarak Tottenham'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.