Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve ACC, 8 yıl sonra radikal bir değişikliğe gitti. Artık sadece ‘iyi’ ve ‘kötü’ kolesterol yetmiyor! Tüm kan yağlarını kapsayan “dislipidemi yönetimi” yaklaşımını benimsedi. Hedef değerler geri döndü, tedavide ise yeni dönem başladı.
Kolesterolde 'İyi-kötü' devri kapandı: Yeni nesil kılavuz açıklandı
Sadece kolesterol değeriniz değil, parçacık sayınız da önemli! Kardiyolojide ezber bozan yeni kılavuza göre, hayatınızda bir kez bile olsa bu testleri yaptırmanız hayati önem taşıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre dünya kardiyolojisinde ezber bozan bir değişiklik yaşandı. Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) ve Amerikan Kalp Derneği (AHA), 8 yıl aradan sonra kolesterol kılavuzunu yeniden yazdı.
Yeni kılavuz, sadece kolesterolü değil, tüm kan yağlarını kapsayan "dislipidemi yönetimi" yaklaşımını benimsiyor. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay Özveren’e göre bu değişim, "kolesterol anlayışının tamamen yenilenmesi" demek...
En çarpıcı değişikliklerden biri, hedef değerlerin geri gelmesi. 2018’de kaldırılan net sınırlar yeniden tanımlandı. Buna göre kalp krizi veya inme geçirmiş yüksek riskli hastalarda LDL kolesterolün 55 mg/dL’nin altına düşürülmesi gerekiyor.
Prof. Dr. Olcay Özveren, bu noktada yeni yaklaşımı şu sözlerle özetliyor: "Ne kadar düşük, ne kadar uzun süre düşük; o kadar iyi."
Yeni kılavuzun en kritik mesajlarından biri ise şöyle: Artık sadece "iyi" ve "kötü" kolesterol ayrımı yeterli değil. Fakat damar tıkanıklığına yol açan tek faktör LDL değil.
Trigliseridler, genetik bir risk olan Lp(a) ve zararlı yağ parçacıklarının sayısını gösteren ApoB de en az LDL kadar önemli. Özveren’e göre iki kişinin LDL değeri aynı olsa bile, parçacık sayısı fazla olan kişide kalp krizi riski çok daha yüksek olabiliyor.
Kılavuz, bu nedenle test yaklaşımını da değiştiriyor. Sadece klasik kolesterol paneli yeterli görülmüyor. Her bireyin hayatında en az bir kez Lp(a) ölçtürmesi gerekiyor. Özellikle diyabet, fazla kilo veya yüksek trigliserid varlığında ApoB ölçümü kritik hale geliyor.
Tedavi tarafında da önemli değişiklikler oldu. Statinler hala temel tedavi olsa da artık çoğu hastada tek başına yeterli görülmüyor.
Prof. Dr. Olcay Özveren, özellikle yüksek riskli hastalarda kombinasyon tedavisinin öne çıktığını ifade ediyor.
Ezetimib, bempedoik asit, PCSK9 inhibitörleri ve 6 ayda bir uygulanan inclisiran gibi yeni nesil ilaçlar tedavi seçenekleri arasına girmiş durumda. Bu ilaçların LDL’yi yüzde 50-60 oranında düşürebildiği söyleniyor.