Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylamada, transatlantik köle ticareti ve Afrikalılara yönelik ırka dayalı kölelik “insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç” olarak tanındı.

Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden oluşan 60 ülkenin sunduğu karar tasarısı, Genel Kurul’da büyük çoğunlukla kabul edildi. Oylamada 123 ülke lehte oy verirken, ABD, İsrail ve Arjantin tasarıya karşı çıktı. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 52 ülke ise çekimser kaldı.

Kararda, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren ve milyonlarca Afrikalının zorla Amerika kıtasına taşınmasına neden olan transatlantik köle ticaretinin, uluslararası hukukun kalıcı ihlallerinden biri olduğu vurgulandı. Bu süreçte yaşananların insanlık tarihi üzerindeki etkisinin halen sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca metinde, bu tür suçların uluslararası hukukta zamanaşımına tabi olmadığına dikkat çekilerek, sorumlular açısından hesap verme yükümlülüğünün kalıcı olduğu belirtildi.

ABD’nin ret oyu ise dikkat çekti. Washington yönetimi adına konuşan temsilci, karar metninin çeşitli açılardan sorunlu olduğunu savunarak, geçmişte uluslararası hukuka aykırı sayılmayan olaylar için tazminat yükümlülüğü doğurulmasına karşı olduklarını ifade etti. Ayrıca tasarının BM’nin kuruluş amacına aykırı şekilde yeni maliyetli mekanizmalar oluşturabileceği öne sürüldü.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise köle ticaretini “insan onuruna yönelik büyük bir ihanet” olarak nitelendirerek, dünyada süregelen eşitsizlik ve ırkçılıkla yüzleşilmesi gerektiğini vurguladı.

BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock da köle ticaretinin insanlık tarihindeki en ağır insan hakları ihlallerinden biri olduğunu belirterek, alınan kararın tarihsel bir yüzleşme anlamı taşıdığını ifade etti.