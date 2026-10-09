Aracı çok sevmesine rağmen rengini beğenmediğini belirten DeMuro, başka bir Ford GT’ye yer açmak amacıyla bu kararı aldığını açıkladı.
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş
Popüler otomobil yayıncısı ve açık artırma platformu Cars & Bids’in kurucusu Doug DeMuro, otomobil koleksiyonunun en değerli parçalarından biri olan 2005 model Ford GT’sini rezervsiz açık artırmayla satışa sundu.Kaynak: Haber Merkezi
REKOR KİLOMETREYE SAHİP FORD GT SATIŞTA
Doug DeMuro'nun 2018 yılında otomotiv gazetecisi Karl Brauer’dan devraldığı Midnight Blue Metallic renkli 2005 Ford GT, koleksiyonluk emsallerine kıyasla oldukça yüksek bir kullanım geçmişine sahip.
DeMuro'nun sahipliğinde katettiği 23.200 kilometrenin ardından aracın toplam kilometresi 73.700 km seviyesine ulaştı.
Performance odaklı özel yükseltmeler barındıran araçta; küçültülmüş süperşarj kasnağı, SCT ECU yazılımı, Ford Racing egzoz sistemi ve modelin tasarımcısı Camilo Pardo’nun motor bölmesindeki imzası dikkat çekiyor.
YENİ FORD GT İÇİN GARAJINDA YER AÇIYOR
Otomobili ilk satın aldığı dönemde finansal sınırlarını zorladığını belirten DeMuro, dijital yayıncılık ve açık artırma platformunun başarısı sayesinde artık bütçe kısıtlaması yaşamadığını ifade etti.
Araçla ilgili tek memnuniyetsizliğinin mavi-beyaz renk kombinasyonu olduğunu vurgulayan ünlü yayıncı, elindeki modeli satıp sarı renkli versiyon veya ikonik Heritage Edition (açık mavi-turuncu) gibi daha nadir bir Ford GT almayı hedefliyor.
AÇIK ARTIRMA CANLI YAYINLA SONUÇLANACAK
Söz konusu Ford GT, DeMuro'nun kurucusu olduğu Cars & Bids platformunda rezervsiz olarak listelendi.
Çevrim içi başlayan açık artırma süreci, 17 Ekim’de düzenlenecek "Willow Springs Reimagined" etkinliğinde canlı izleyici önünde final yapacak.
Etkinlik kapsamında aralarında Singer imzalı 1992 Porsche 911, McLaren 750S Spider, Mercedes-Benz SLR McLaren ve Marvel’ın The Avengers filminde kullanılan tek örnek Acura Iron Man NSX’in de yer aldığı 16 özel araç açık artırmaya çıkarılacak.
İşte görenlerin gözlerini alamayacağı ama renginden dolayı sahibinin beğenmediği Ford GT'nin fotoğrafları...