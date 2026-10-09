Yeniçağ Gazetesi
09 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Otomotiv Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş

Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş

Popüler otomobil yayıncısı ve açık artırma platformu Cars & Bids’in kurucusu Doug DeMuro, otomobil koleksiyonunun en değerli parçalarından biri olan 2005 model Ford GT’sini rezervsiz açık artırmayla satışa sundu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 1

Aracı çok sevmesine rağmen rengini beğenmediğini belirten DeMuro, başka bir Ford GT’ye yer açmak amacıyla bu kararı aldığını açıkladı.

1 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 2

REKOR KİLOMETREYE SAHİP FORD GT SATIŞTA

2 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 3

Doug DeMuro'nun 2018 yılında otomotiv gazetecisi Karl Brauer’dan devraldığı Midnight Blue Metallic renkli 2005 Ford GT, koleksiyonluk emsallerine kıyasla oldukça yüksek bir kullanım geçmişine sahip.

3 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 4

DeMuro'nun sahipliğinde katettiği 23.200 kilometrenin ardından aracın toplam kilometresi 73.700 km seviyesine ulaştı.

4 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 5

Performance odaklı özel yükseltmeler barındıran araçta; küçültülmüş süperşarj kasnağı, SCT ECU yazılımı, Ford Racing egzoz sistemi ve modelin tasarımcısı Camilo Pardo’nun motor bölmesindeki imzası dikkat çekiyor.

5 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 6

YENİ FORD GT İÇİN GARAJINDA YER AÇIYOR

6 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 7

Otomobili ilk satın aldığı dönemde finansal sınırlarını zorladığını belirten DeMuro, dijital yayıncılık ve açık artırma platformunun başarısı sayesinde artık bütçe kısıtlaması yaşamadığını ifade etti.

7 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 8
8 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 9

Araçla ilgili tek memnuniyetsizliğinin mavi-beyaz renk kombinasyonu olduğunu vurgulayan ünlü yayıncı, elindeki modeli satıp sarı renkli versiyon veya ikonik Heritage Edition (açık mavi-turuncu) gibi daha nadir bir Ford GT almayı hedefliyor.

9 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 10

AÇIK ARTIRMA CANLI YAYINLA SONUÇLANACAK

10 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 11

Söz konusu Ford GT, DeMuro'nun kurucusu olduğu Cars & Bids platformunda rezervsiz olarak listelendi.

11 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 12

Çevrim içi başlayan açık artırma süreci, 17 Ekim’de düzenlenecek "Willow Springs Reimagined" etkinliğinde canlı izleyici önünde final yapacak.

12 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 13

Etkinlik kapsamında aralarında Singer imzalı 1992 Porsche 911, McLaren 750S Spider, Mercedes-Benz SLR McLaren ve Marvel’ın The Avengers filminde kullanılan tek örnek Acura Iron Man NSX’in de yer aldığı 16 özel araç açık artırmaya çıkarılacak.

13 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 14

İşte görenlerin gözlerini alamayacağı ama renginden dolayı sahibinin beğenmediği Ford GT'nin fotoğrafları...

14 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 15
15 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 16
16 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 17
17 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 18
18 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 19
19 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 20
20 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 21
21 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 22
22 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 23
23 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 24
24 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 25
25 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 26
26 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 27
27 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 28
28 29
Koleksiyonluk Ford GT'yi rezervsiz satışa sundu... Rengini beğenmemiş - Resim: 29
29 29
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro