Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor

Bu nedenle Antalya, bu işlem için en uygun yerlerden biridir. Ancak burada serilen halılar Antalya'ya ait değildir. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen halılar burada işlem görür. Hereke halıları olabiliyor, bazen İran halıları da geliyor. Her çeşit halıyı serebiliyoruz. Bunların çoğunluğu çok değerli ve el dokuması halılardır. Makine halıları buraya serilmez. Çünkü bu işlemin uygulanabilmesi için halıların kök boya ile dokunmuş olması gerekir" diye konuştu.