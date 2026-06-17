Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor

Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor

Türkiye’nin dört bir yanından getirilen el dokuması halılar, tarlalara serilerek güneşleniyor. Kök boyayla dokunan bu halılar, yüksek sıcaklıkta hem mikroplardan arınıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor.

Kaynak: DHA
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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 1

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki araziler, yaz aylarında Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen el dokuması halıların serilmesi ile 'renkli tarlalar'a dönüşüyor. Kök boyayla dokunan halılar, güneş altında hem mikroplardan arındırılıp renklerine kavuşuyor hem de başta ABD ve Avrupa olmak üzere yurt dışına ihracata hazırlanıyor.

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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 2

Yaz aylarında Döşemealtı ilçesindeki araziler, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halıların serilmesi ile tabloyu anımsatan bir biçim alıyor. Kış ve bahar döneminde kentte artan yağışlar nedeniyle sezon geç başlarken tarlalar sürülüyor, zemin tarihi halılar için hazırlanıyor. Bu esnada toprakla buluşması beklenen halılar yıkanıyor, yeniden renkleniyor ve serilmek için hazır bekletiliyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde halılar serilecek.

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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 3

Halılar, yüksek sıcaklıkta güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor. Sentetik içermeyen, organik boyalarla dokunmuş halılar, bu işlemle ihracata hazırlanıyor. Güneşlenen halılar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Aralarında 100 yıl önce dokunmuş, antika değerindeki bazı halılar ise binlerce dolara koleksiyonerlerden alıcı buluyor.

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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 4

Yıllardır halı güneşlemesi işi yaptıklarını belirten Deniz Ali Topkara, "Kış mevsiminde 100 dönümlük arazide buğday ekili oluyor. Yaz yaklaşırken hazırlıklara başlıyoruz. Buğdayları kaldırıyor, çapalama ve sürme işlemlerini yaparak araziyi halılar için hazırlıyoruz.

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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 5

Ay sonuna doğru halıları sermeye başlayacağız. Burada İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen halıları yıkayıp işlemlerini yaptıktan sonra tarlalara seriyoruz. Halıların pastelleşmesini, renklerinin daha güzel görünmesini ve eğer içinde güve varsa onların ölmesini sağlamak amacıyla bu işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 6

Antalya ikliminin halı işinde en uygun bölge olduğuna dikkati çeken Topkara, "Burada nem oranı yüksektir. Gece oluşan nem ve sabah güneşi bir araya geldiğinde halılar için çok uygun bir ortam oluşur. Bu durum halıların renklerinin canlanmasına ve pastelleşmesine katkı sağlar.

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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 7

Bu nedenle Antalya, bu işlem için en uygun yerlerden biridir. Ancak burada serilen halılar Antalya'ya ait değildir. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen halılar burada işlem görür. Hereke halıları olabiliyor, bazen İran halıları da geliyor. Her çeşit halıyı serebiliyoruz. Bunların çoğunluğu çok değerli ve el dokuması halılardır. Makine halıları buraya serilmez. Çünkü bu işlemin uygulanabilmesi için halıların kök boya ile dokunmuş olması gerekir" diye konuştu.

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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 8
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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 9
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Koleksiyonerlerin gözü bu tarlada: Tarlalar asırlık halılar için hazırlanıyor - Resim: 10
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