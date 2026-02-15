Yeniçağ Gazetesi
16 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler

Koleksiyoncuların nadir bulunan madeni para olan Abraham Lincoln kuruşunun peşinde. Üzerindeki basım hatası olan para tam 121 milyon dolar yani 5 milyar TL değerinde. Peki parayı nasıl tanıyacağız?

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 1

Dünya nadir bulunan Abraham Lincoln kuruşunu konuşuyor. Koleksiyoncuların peşinde olduğu madeni para olan Abraham Lincoln kuruşu hatalı basım ve tarihi özellikleri ile 121 milyon dolar yani 5 milyar TL değerinde olan para koleksiyoncuların yeni odağı.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 2

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, ilk olarak 1909 yılında Abraham Lincoln’ün doğumunun 100. yılı anısına basılan "Lincoln Wheat Penny", Victor David Brenner tarafından tasarlandı.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 3

Nadir bulunan paranın ön yüzünde başkanın profili, arka yüzünde ise iki buğday başağı var.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 4

Nadir bulunan Abraham Lincoln kuruşu, 1958 yılına kadar üretimde kaldı.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 5

Seri üretimle milyonlarca adet dolaşıma sunulmasına rağmen, belirli dönemlerdeki üretim hataları ve özel alaşımlar sebebiyle paranın bazı örnekleri nadir eser statüsünde.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 6

Uzmanlara göre madeni para olan Abraham Lincoln kuruşunun değerini belirleyen başlıca unsurlar şöyle:

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 7

1909-S, 1914-D ve 1955 (çift kalıp hatası) gibi tarihler yüksek talep görüyor.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 8

İkinci Dünya Savaşı sırasında (1943) çelikten üretilmesi gereken paraların, hata sonucu bakırdan basılan az sayıdaki örneği en değerli parçalar arasında yer alıyor.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 9

Paranın aşınma durumu ve üzerindeki patinenin doğallığı fiyatı doğrudan etkiliyor.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 10

Koleksiyoncular, nadir bir parça ile karşılaşıldığında şu adımların izlenmesini öneriyor: 1943 basımı bir parça mıknatıs tarafından çekilmiyorsa, bu durum yüksek bir maddi değere işaret edebilir.

Koleksiyoncular madeni paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler - Resim: 11

Koleksiyonculara göre madeni paranın kimyasal veya fiziksel yöntemlerle parlatılması, değerini düşürüyor. Şüpheli parçaların sertifikalı veya profesyonel müzayede tarafından ele geçirilmesi gerekli. Günümüzde bu nadir parçalar, yatırım aracı olarak saklanıyor. Nadir bulunan değerli madeni paralara uluslararası açık artırmalarda koleksiyoncular rekor fiyata alıyor.

Yeniçağ Gazetesi
