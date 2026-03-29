Kolay para vaadiyle hesap kiralayanlar dikkat: Hapis cezası riski bulunuyor

Vatandaşların banka hesaplarını başkalarına kullandırmaması gerektiğini belirten Şen, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle maddi sıkıntı yaşayan gençler, öğrenciler veya ek gelir arayışında olan kişiler 'kolay para kazanma' vaadiyle kandırılmakta ve hesaplarını para karşılığında kullandırmaktadır. Sosyal medyada 'IBAN kiralanır' şeklinde ilanlar, bu tehlikenin ne kadar yaygınlaştığını göstermektedir. Dolandırıcılık organizasyonları genellikle zincirleme bir yapı içerisinde hareket eder. Bu zincirin herhangi bir halkasında yer almak, hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 'Ben sadece hesabımı verdim', 'Parayı ben çekmedim' ya da 'Suç işlendiğini bilmiyordum' şeklindeki savunmalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Banka hesabını bilinçli şekilde kullandırmak, nitelikli dolandırıcılığa iştirak ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması gibi ağır suçlamalara neden olabilir."