7 bin 983 kişinin verilerinin dahil edildiği, 113 farklı çalışmanın meta-analiziyle yürütülen inceleme, düzenli kolajen kullanımının cilt elastikiyetini belirgin şekilde artırdığını, kas dokusunu güçlendirdiğini, eklem kireçlenmesi kaynaklı şikayetlerde fayda sağladığını ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca kolajenin romatizmal eklem iltihabına bağlı ağrı ve tutukluğu azalttığını saptadı.

Bununla birlikte kolajen takviyesinin ağız ve diş sağlığı ile kardiyometabolik parametreler üzerindeki etkilerinin “karışık sonuçlar” verdiği vurgulandı.

Vücudun kendi kendine ürettiği ve zamanla sentezi düşen bu protein, cilt, tırnak, kemik, tendon ile kıkırdak gibi bağ dokularının sağlamlığını ve dayanıklılığını koruyor.

Çalışmanın bulguları “Aesthetic Surgery Journal Open Forum” dergisinde yayımlandı.