Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet

Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet

Hoş kokusu ve büyüleyici manzarasıyla dikkat çeken tarla, doğa ve fotoğraf severleri ağırlıyor. Van’ın Başkale ilçesi bölge turizmine de önemli katkı sağlayan lavanta tarlası, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: DHA
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Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet - Resim: 1

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi'nde bulunan lavanta tarlası, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Mor renge bürünen tarlayı görmek için bölgeye gelenler, lavantaların oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıp, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

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Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet - Resim: 2

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından olan Başkale ilçesindeki lavanta tarlası, renk cümbüşü ve hoş kokusuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

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Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet - Resim: 3

Özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği alan, yaz aylarında bölge turizmine de katkı sağlıyor.

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Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet - Resim: 4

Başkale'ye traverten setlerini görmek için geldiğini belirten ziyaretçilerden Rüken Kameri, yol üzerinde karşılaştığı lavanta tarlasından çok etkilendiğini söyledi.

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Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet - Resim: 5

Kameri, "Traverten setlerini görmeye gelmiştim. Yoldan geçerken bu eşsiz lavanta tarlasını fark ettim. Rengi ve görüntüsü beni çok etkiledi. Daha önce böylesine geniş bir alanda lavanta görmemiştim. Bu güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek istedim.

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Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet - Resim: 6

Doğanın sunduğu manzara gerçekten büyüleyici. Gördüğüm ve ilgimi çeken her yeri fotoğraflamayı seviyorum. Dereiçi Mahallesi'ndeki lavanta tarlası görülmeye değer doğal güzelliklerden biri. Herkesi bu eşsiz manzarayı yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi.

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Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet - Resim: 7
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