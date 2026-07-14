Kokusu ayrı, manzarası ayrı büyülüyor: Van'da saklı cennet

Kameri, "Traverten setlerini görmeye gelmiştim. Yoldan geçerken bu eşsiz lavanta tarlasını fark ettim. Rengi ve görüntüsü beni çok etkiledi. Daha önce böylesine geniş bir alanda lavanta görmemiştim. Bu güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek istedim.