Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından köklü vakıf geleneğinin yaşatılması amacıyla Tokat’ta vakıf bursiyerleri ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı’nın hayır şartları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte vakıf bursiyerleri ve aileleri bir araya geldi. Doğayla iç içe ortamda düzenlenen programda çocuklar çeşitli oyun ve gösterilerle eğlenirken aileler de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara dondurma, meyve, mısır ve soğuk içecek ikram edildi. Çocuklar gün boyunca gerçekleştirilen aktivitelerde doyasıya eğlenirken, düzenlenen gösteriler de ilgi gördü.

Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vakıf yetkilileri, vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma anlayışını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, benzer sosyal etkinliklerle bursiyerler ve aileleriyle bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti.