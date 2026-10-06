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Kaynak: AA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 3 puan silme cezasının ardından karar verildi. Kulüp Başkanı İlhami Alparslan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezayı kabul ettiklerini ve kaldırılması için başvuruda bulunmayacaklarını açıkladı.

Beştepe Tesisleri'nde konuşan Alparslan, "Biz eksi üç puanı yedik, silinir mi silinmez" ifadelerini kullandı.

TAHKİM KURULU'NA BAŞVURMAYACAKLAR

Alparslan, 3 puanlık cezanın ardından Tahkim Kurulu'na gitmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu üç puan cezası bugün burada tescillendi. Başkan olarak da söylüyorum. Kalkıp da taraftarı oyalamak, gazetecilere şirin gözükmek, yönetimdeki arkadaşlara umut vermek, futbolcularımıza boş umutlar saçmak için de 'Ben tahkime gideceğim, bunu değiştireceğim, döndüreceğim, geçen seneki gibi yapacağım.' gibi fantastik söylemlerin içerisine girmiyorum."



KULÜPTE 28 DOSYA KALDI

Kulübün mali durumuna da değinen Alparslan, toplam 45 dosya bulunduğunu, bunlardan 17'sinde anlaşma sağlandığını ve geriye 28 dosya kaldığını söyledi.

ESKİ DÖNEM BORÇLARINI AÇIKLADI

Geçmiş dönem borçlarına ilişkin de konuşan Alparslan, eski başkan Faruk Koca ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Faruk Bey'le konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Faruk Koca'nın da borcu var" dedi.

Eski başkan İsmail Mert Fırat'a ise 6 Haziran'dan bu yana ulaşamadığını söyleyen Alparslan, vergi borçlarının temizlenmesi konusunda eski yöneticilere çağrıda bulundu.