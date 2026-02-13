İngiliz hükümeti, tarihe geçecek olan bir medya satın alımını frenledi. Daily Mail’in sahibi DMGT, Telegraph gazetesini satın alma planına rekabet ve medya çeşitliliği endişeleri nedeniyle hükümet engelledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, satın alma planına kamu yararı ve rekabet gerekçesiyle resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu gelişme, ülkenin en büyük medya birleşmelerinden biri olabilecek anlaşmanın geleceğini belirsizliğe itti.

Satın almanın; İngiltere’de farklı medya sahipliği yapısını azaltabileceğini, haberlerde görüş çeşitliliğini sınırlayabileceğini, rekabet ortamını zayıflatabileceğini Lisa Nandy belirtti. Hükümet, anlaşmayı kamu yararı kapsamında resmen incelemeye resmen aldı.

3 YILDIR EL DEĞİŞTİRMEYİ BEKLİYOR

CMA ile medya düzenleyicisi Ofcom soruşturmayı yürütecek. CMA, satın almanın rekabet üzerindeki etkilerini inceleyerek hükümete rapor verecek. Ofcom ise anlaşmanın medya çoğulculuğu ve kamu yararı açısından etkilerini inceleyecek.

Satın alma olduğu zaman Telegraph, Daily Mail and General Trust’ın medya şirketleri arasına girecek. Daily Mail, Metro, The i Paper, New Scientist gibi şirketler General Trust’ın medya şirketleri arasında yer alıyor. Telegraph’ın eklenmesi ile DMGT’yi İngiltere’nin en güçlü medya grupları arasında konumlanacak.

Telegraph gazetesi yaklaşık 3 yıldır el değiştirmeyi bekliyor. Barclay kardeşlerin borç sorunları nedeniyle ilk önce gazete satışa çıkarıldı. Abu Dabi destekli yatırım grubunun satın alımı İngiltere hükümeti yabancı sahiplik endişesi nedeniyle engellenmişti.