Köklü futbol takımları amatörde: Türkiye'nin efsaneleri küme düştü
Futbolda sezonun sonuna yaklaşılırken şampiyonlar ve küme düşen takımlar netleşmeye başlarken, bir dönem Süper Lig’e damga vurmuş köklü kulüplerin de alt lige düşmesi dikkat çekti.İbrahim Doğanoğlu
Küme düşen takımlar arasında, bir dönem Süper Lig’e damga vurmuş köklü kulüplerin de yer alması dikkat çekti.
Giresunspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
Adana Demirspor, TFF 2. Lig'e düştü.
Malatyaspor, Süper Amatör Lig'e düştü.
Sakaryaspor, TFF 2. Lig'e düştü.
Hatayspor, TFF 2. Lig'e düştü.
Diyarbakırspor, Süper Amatör Lig'e düştü.
Denizlispor, Süper Amatör Lig'e düştü.
Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig'e düştü.
Adanaspor, TFF 3. Lig'e düştü.
