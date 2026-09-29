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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Giresun’un Tirebolu ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı kışlak dönemindeki mücadele çalışmaları devam ediyor. Tirebolu Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gencan ve teknik personel, Şirinköy köyünde yürütülen ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulamalar hakkında bilgi aldı.

KIŞLAK ALANLARI MERCEK ALTINDA

Giresun genelinde tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açabilen kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadele kapsamında Tirebolu’da da çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Tirebolu Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gencan ve beraberindeki teknik personel, Şirinköy köyünde gerçekleştirilen kışlak dönemi mücadelesini yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalarda, kahverengi kokarcanın kış aylarında barınmak amacıyla tercih edebileceği alanlar kontrol altına alınarak ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor.

EV VE EKLENTİLERİN DIŞ KISIMLARI İLAÇLANIYOR

Kahverengi kokarcanın kışlak olarak kullanabileceği alanların başında binalar ve çeşitli yapıların bulunduğu belirtilirken, mücadele kapsamında özellikle bu alanların giriş ve dış kısımlarına yönelik uygulamalar yapılıyor.

Şirinköy’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında;

Evlerin dış cepheleri,

Kışlak olarak kullanılabilecek alanların girişleri,

Serentiler,

Odunluklar,

Metruk binalar,

Depolar ve benzeri yapıların dış kısımları

kontrol edilerek, gerekli görülen alanlarda ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama gerçekleştirildi.

Çalışmaların, kahverengi kokarcanın kış döneminde toplu halde barınabileceği alanların kontrol altında tutulması ve popülasyonun azaltılması amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

KÖY MUHTARLIĞINDAN ÇALIŞMALARA DESTEK

Şirinköy köyünde gerçekleştirilen mücadele çalışmalarına köy muhtarlığının da destek verdiği belirtildi.

Yerel yönetim, tarım teşkilatı ve teknik ekiplerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında kışlak alanları tek tek değerlendirilirken, mücadelede vatandaşların ve yerel yönetimlerin desteğinin de önem taşıdığı vurgulanıyor.

Kahverengi kokarcayla mücadelede yalnızca tarım arazilerinin değil, zararlının kışlayabileceği yapı ve çevrelerin de dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.

TARIMSAL ÜRETİM İÇİN ÖNEMLİ TEHDİT

Kahverengi kokarca, özellikle meyve ve diğer tarımsal ürünlerde zarar oluşturabilen istilacı bir zararlı olarak üreticilerin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Zararlının kış döneminde çeşitli yapıların korunaklı bölümlerine sığınması nedeniyle, kışlak döneminde yapılan mücadelenin önemi artıyor.

Bu nedenle tarım ve orman teşkilatları tarafından yürütülen çalışmalarda, zararlının barınabileceği alanların tespit edilmesi ve uygun mücadele yöntemlerinin uygulanması hedefleniyor.

MÜCADELEDE TEKNİK EKİPLER SAHADA

Tirebolu’da gerçekleştirilen çalışmaların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, ekipler kışlak alanlarında gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.

Kaymakam Tuncay Kaldırım’ın çalışmaları yerinde incelemesiyle birlikte sahadaki uygulamalar hakkında teknik personelden bilgi aldığı ve yürütülen mücadelenin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

Yetkililer, kahverengi kokarcayla mücadelenin belirli bir döneme sıkıştırılmadan, zararlının yaşam döngüsü dikkate alınarak sürdürülmesinin önemine işaret ediyor.

AMAÇ POPÜLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK

Tirebolu’da sürdürülen çalışmaların temel amacı, kahverengi kokarcanın kışlak alanlarında barınmasını ve sonraki dönemde tarım alanlarına yayılmasını mümkün olduğunca önlemek olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda özellikle zararlının saklanabileceği yapıların dış kısımlarında ve giriş bölgelerinde ruhsatlı biyosidal ürünlerle uygulamalar yapılıyor.

Yetkililer tarafından yürütülen çalışmaların, bölgedeki tarımsal üretimin korunmasına ve kahverengi kokarca kaynaklı olası zararların azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kahverengi kokarca mücadelesinin Tirebolu’da da farklı alanlarda devam etmesi planlanıyor.

Şirinköy’de gerçekleştirilen çalışmalar, ilçede zararlıya karşı sürdürülen saha mücadelesinin önemli adımlarından biri olurken, kışlak alanlarının kontrol edilmesiyle birlikte önümüzdeki üretim döneminde zararlı popülasyonunun baskılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin teknik çalışmaları, ilçe yönetiminin koordinasyonu ve köy muhtarlıklarının desteğiyle sürdürülen mücadelede, tarımsal üretimin korunması ve üreticilerin kahverengi kokarcadan kaynaklanabilecek zararlarının azaltılması hedefleniyor.