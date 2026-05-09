Küresel yazılımın kalbi Hindistan’da "insan gücüne dayalı" büyüme dönemi sona mı eriyor? Dünyanın en büyük yazılım hizmeti ihracatçılarından olan ülkede, yapay zekanın (AI) kodlama ve test süreçlerini devralması, teknoloji sektöründe taşları yerinden oynattı. 283 milyar dolarlık devasa bir pazarın aktörleri, artık "verimlilik" adı altında istihdamda frene basıyor.
Kodlar yazılıyor, istihdam eriyor: Yapay zeka insanı geçti, dünyanın yazılım fabrikası çöktü
Yıllardır dünyanın 'yazılım fabrikası' olarak bilinen Hindistan, bugünlerde kendi yarattığı teknolojinin, yani yapay zekanın tehdidi altında. Artık kodları insanlar değil, algoritmalar yazıyor. Özellikle yeni mezun mühendisler için iş kapıları bir bir kapanıyor.
"Kademeli Küçülme Değil, Tam Bir Çöküş"
Sektörün devleri Tata Consultancy Services (TCS), Infosys ve HCL Technologies’in tepe yöneticileri, yatırımcı toplantılarında ortak bir gerçeği itiraf etti: Yapay zeka, özellikle kod yazımı ve teknik destek gibi "geleneksel" alanlarda insana olan ihtiyacı hızla bitiriyor. Analist Phil Fersht’e göre durum sadece bir daralma değil; genç yeteneklerin işe girdiği o meşhur "piramit modelinin" yapısal çöküşü.
Sektörün Yüzde 40’ı Risk Altında
HCL Technologies CEO’su C. Vijayakumar’ın öngörüleri ise sarsıcı. Vijayakumar, sektörün yaklaşık yüzde 40’ının yapay zeka nedeniyle küçülme riskiyle yüz yüze olduğunu ve yıllık yüzde 5’e varan daralmaların kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.
Bu karamsar tablo rakamlara da yansıdı; Hindistan’ın en büyük 20 yazılım şirketindeki toplam çalışan sayısı 1,9 milyonda çakılı kalırken, işsiz üniversite mezunu sayısı 12 yılda 4 milyondan 11 milyona fırladı.
Mühendis Ordusu Boşta Kaldı
Son 5 yılda 8 milyonu aşkın gencin mühendislik diploması aldığı Hindistan’da, otomasyonun yarattığı istihdam baskısı sosyal bir krize dönüşmek üzere. Azim Premji Üniversitesi'nin raporuna göre, 20-29 yaş arası işsiz mezun sayısında yaşanan yüzde 175’lik artış, yapay zekanın "giriş seviyesi" pozisyonları nasıl yuttuğunu gözler önüne seriyor. Sayı 2011’de 4 milyonken, 2023’te 11 milyona yükseldi.
İçerik Dünyasında Tarihi Eşik: AI İnsanı Geçti!
Yapay zekanın işgal alanı sadece yazılımla sınırlı değil. Graphite verilerine göre, 2024 yılının Kasım ayı bir dönüm noktası oldu. İnternet üzerindeki İngilizce makalelerin yüzde 51,7’sinin yapay zeka tarafından üretildiği saptandı. 2020’de sadece yüzde 2,2 olan bu oran, beş yıl içinde yapay zekanın içerik üretiminde insanı ilk kez geride bıraktığını kanıtladı.
Görünen o ki; ister kod yazsın ister makale, "dijital emek" artık etten kemikten değil, işlemci ve veriden ibaret bir hal alıyor.