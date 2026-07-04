Yapay zekâ artık yazılım dünyasında sadece yardımcı bir araç değil. Kod yazabiliyor, hata bulabiliyor, yazılmış kodu açıklayabiliyor, eksik parçaları tamamlayabiliyor, hatta bazı durumlarda küçük bir yazılım işini baştan sona hazırlayabiliyor.

Birkaç yıl önce bunları söylesek kulağa biraz abartılı gelebilirdi. Bugün ise Claude Code, Codex ve benzeri araçlar sayesinde bu durum yazılım geliştiricilerin günlük çalışma hayatının parçası hâline gelmeye başladı.

Artık deneyimli bir yazılımcının yanında çok çalışkan, hızlı öğrenen, yorulmayan ve ne verilirse yapmaya çalışan bir yardımcı var gibi düşünebiliriz.

Ben bunu biraz çok yetenekli bir junior yazılımcıya benzetiyorum.

Bu yardımcı sıkılmaz. Aynı işi defalarca deneyebilir. Kodun içinde hata arayabilir. Yeni bir ekran için temel kodu çıkarabilir. Bir sistemin nasıl çalıştığını açıklayabilir. Test yazabilir. Eski kodu daha anlaşılır hâle getirebilir. Bazen saatler sürecek işleri dakikalara indirebilir.

Fakat burada önemli bir nokta var.

Yanınızda çok yetenekli bir yardımcı olması, sizin sorumluluğunuzu azaltmaz. Tam tersine artırır.

Çünkü o yardımcıya ne yapacağını sizin anlatmanız gerekir. Onun ürettiği sonucu sizin kontrol etmeniz gerekir. Yazdığı şeyin gerçekten işe yarayıp yaramadığını sizin anlamanız gerekir. Müşterinin ne istediğini, sistemin nerede zorlanacağını, yapılan işin ileride sorun çıkarıp çıkarmayacağını yine insan aklı değerlendirmek zorundadır.

Yapay zekâ kod yazmayı kolaylaştırıyor. Ama doğru ürünü ortaya çıkarmayı kendiliğinden çözmüyor.

İşte yazılım dünyasındaki asıl değişim bence burada.

Uzun yıllar boyunca yazılım geliştirme denildiğinde akla çoğu zaman kod yazmak geldi. Bir ihtiyaç belirlenir, yazılımcı bunu koda döker, test edilir ve sistem çalışır. Dışarıdan bakıldığında işin özü bu gibi görünür.

Ama gerçek dünya bundan daha karmaşık.

Bir yazılımın çalışması başka şeydir, bir ürün olarak yaşaması başka şey.

Bir yazılım kendi bilgisayarınızda çalışabilir. Test ortamında düzgün görünebilir. Demo sırasında çok başarılı durabilir. Ama gerçek kullanıcıya ulaştığında bambaşka bir sınav başlar. Müşteri onu nasıl kullanacak? Sistem yoğunluk altında ne yapacak? Hata olduğunda kim anlayacak? Kullanıcı yanlış bir işlem yaptığında sistem onu doğru yönlendirecek mi? Destek ekibi problemi hızlıca çözebilecek mi? Ürün zamanla büyüdüğünde hâlâ yönetilebilir kalacak mı?

İşte asıl mesele budur.

Kod yazmak işin görünen kısmıdır. Ürünü yaşatmak ise asıl sorumluluktur.

Bugün yapay zekâ araçları yazılımcıya ciddi hız kazandırıyor. Ama hız tek başına kalite anlamına gelmez. Hatta bazen yanlış yönde hızlanmak, yavaş gitmekten daha tehlikelidir.

Kötü bir fikri eskiden hayata geçirmek zaman alırdı. Şimdi yapay zekâ sayesinde kötü bir fikri çok daha hızlı, çok daha düzgün ve çok daha etkileyici görünen bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu yüzden yeni dönemde asıl değer, sadece hızlı üretmekte değil; doğru şeyi üretmekte olacak.

Yapay zekâ size bir çözüm önerebilir. Ama “Bu gerçekten gerekli mi?” sorusunu sizin sormanız gerekir. Size bir ekran hazırlayabilir. Ama “Kullanıcı bunu anlayacak mı?” sorusunu sizin düşünmeniz gerekir. Size kod yazabilir. Ama “Bu sistem canlıda sorun çıkarır mı?” sorusunu sizin taşımanız gerekir.

Makine önerir. İnsan sahiplenir.

Bu cümle bence yeni yazılım çağını çok iyi anlatıyor.

Çünkü yapay zekânın yazdığı kod da, önerdiği çözüm de, hazırladığı taslak da sonunda insanın sorumluluğuna giriyor. Bir ürün müşteriye ulaştığında kimse “Bunu yapay zekâ yazmıştı” bahanesini kabul etmez. Müşteri için önemli olan şey basittir: İşimi çözüyor mu, güvenilir mi, kullanması kolay mı, hata verdiğinde destek alabiliyor muyum?

Bu nedenle yazılımcının rolü değişiyor.

Artık iyi yazılımcı sadece çok kod yazan kişi değildir. Doğru problemi anlayan, müşterinin ihtiyacını görebilen, yapay zekâyı doğru yönlendiren, çıkan sonucu kontrol eden ve ürünü gerçek hayatta çalışır tutabilen kişidir.

Bir başka deyişle, yazılım geliştirme yalnızca kod üretme işi olmaktan çıkıyor; ürün geliştirme işine dönüşüyor.

Ben bu yeni döneme biraz “production development” diyorum. Yani yalnızca yazılımı yapmak değil, onu üretime almak, müşteriye ulaştırmak, çalışmasını izlemek, hatasını düzeltmek, geri bildirimle iyileştirmek ve yaşayan bir ürün hâline getirmek.

Çünkü ürün dediğimiz şey, kod dosyalarının toplamı değildir.

Ürün; müşterinin kullandığı deneyimdir. Bir işin kolaylaşmasıdır. Bir hatanın azalmasıdır. Bir sürecin hızlanmasıdır. Bir çalışanın zaman kazanmasıdır. Bir kurumun daha doğru karar verebilmesidir.

Müşteri kodu görmez.

Müşteri ürünü yaşar.

İşte bu yüzden yazılım dünyasında yeni dönemin asıl sorusu “Kim daha çok kod yazıyor?” olmayacak. “Kim daha iyi ürün ortaya çıkarıyor?” olacak.

Bu değişim genç yazılımcılar için de önemli. Eskiden mesleğe yeni başlayan biri daha çok kod yazmayı öğrenmeye odaklanırdı. Hangi programlama dili, hangi teknoloji, hangi komut, hangi yapı? Bunlar hâlâ önemli. Ama artık tek başına yeterli değil.

Yeni dönemde genç yazılımcının da şu soruları erken yaşta sorması gerekiyor:

Bu yaptığım şey hangi problemi çözüyor?

Kullanıcı bunu nasıl kullanacak?

Hata olursa nasıl anlaşılacak?

Bu sistem büyüdüğünde yönetilebilir kalacak mı?

Müşteri bundan gerçekten fayda görecek mi?

Çünkü yapay zekâ basit kodları hızlıca yazabilir. Ama problemi anlamak, ihtiyacı doğru tarif etmek ve ortaya çıkan işi ürüne dönüştürmek hâlâ insanın görevi.

Burada deneyimli yazılımcının değeri de azalmaz, artar.

Çünkü deneyim sadece kod bilmek değildir. Deneyim, hangi çözümün ileride sorun çıkaracağını sezebilmektir. Müşterinin söylediği talebin arkasındaki gerçek ihtiyacı anlayabilmektir. Sistemi gereksiz yere karmaşıklaştırmamaktır. Bazen yeni özellik eklemek yerine mevcut yapıyı sadeleştirmeyi seçebilmektir.

Yapay zekâ hızlıdır. Ama her zaman bilge değildir.

Bilgelik hâlâ insanda kalmak zorunda.

Bu yüzden “yapay zekâ yazılımcıları bitirecek” cümlesi bana fazla kolaycı geliyor. Bence daha doğru cümle şu: Yapay zekâ, yazılımcıdan beklenen seviyeyi yükseltecek.

Sadece kod yazabilen kişi zorlanabilir. Ama problemi anlayan, ürünü düşünen, müşteriyi dinleyen, sistemi izleyen, kaliteyi önemseyen ve yapay zekâyı iyi yöneten kişi daha da değerli hâle gelecek.

Bir benzetme yapalım.

Elinizde çok iyi bir inşaat makinesi olması sizi iyi bir mimar yapmaz. Çok güçlü bir kamera, sizi iyi bir yönetmen yapmaz. Çok hızlı bir fırın, sizi iyi bir aşçı yapmaz.

Aynı şekilde çok güçlü bir yapay zekâ aracı da tek başına iyi ürün ortaya çıkarmaz.

Araç güç verir. Ama yönü insan belirler.

Bugün yazılım dünyasında yaşanan değişim tam olarak bu. Araçlar güçleniyor. Kod yazmak kolaylaşıyor. Üretim hızı artıyor. Ama bu kez de başka sorular daha önemli hâle geliyor: Ne üretiyoruz? Kimin için üretiyoruz? Gerçekten işe yarıyor mu? Uzun vadede sürdürülebilir mi? Kullanıcı bundan memnun mu?

Yapay zekâ bu soruların cevaplarını bizim yerimize tam olarak veremez.

Çünkü bunlar sadece teknik sorular değildir. Bunlar aynı zamanda iş, müşteri, kalite, güven ve sorumluluk sorularıdır.

Yazılım artık yalnızca bilgisayar başında yazılan kodlardan ibaret değil. Canlıya çıkan, müşteriye dokunan, hata verdiğinde güven kaybettiren, doğru çalıştığında değer üreten bir ürün dünyasıdır.

Bu yüzden yeni dönemin yazılımcısı biraz mühendis, biraz ürün yöneticisi, biraz müşteri temsilcisi, biraz da sistemin vicdanı olmak zorunda kalacak.

Sadece “çalışıyor” demek yetmeyecek.

“Doğru çalışıyor mu?”

“Müşteriye değer katıyor mu?”

“Güvenilir mi?”

“Sürdürülebilir mi?”

“Yarın büyüdüğünde ayakta kalır mı?”

Sorularını da sormak gerekecek.

Claude Code, Codex ve benzeri araçlar yanımıza çok yetenekli bir yardımcı koydu. Şimdi mesele o yardımcının ne kadar hızlı çalıştığı değil. Bizim ona ne kadar doğru iş verdiğimiz, ortaya çıkan sonucu ne kadar iyi değerlendirdiğimiz ve bunu gerçek bir ürüne dönüştürüp dönüştüremediğimiz.

Kod yazmak hâlâ önemli.

Ama artık mesleğin tamamı değil.

Çünkü müşterinin kullandığı şey kod değildir. Müşteri bir problemi çözmek ister. Daha az beklemek ister. Daha az hata yapmak ister. Daha hızlı karar vermek ister. Daha güvenilir bir deneyim ister.

Kodu biz görürüz.

Müşteri ürünü yaşar.

Yazılım geliştirme bitmiyor. Sadece biçim değiştiriyor.

Kodun merkezde olduğu dönemden, ürün sorumluluğunun merkezde olduğu döneme geçiyoruz.

Bu yeni çağda iyi yazılımcı, en çok kod yazan kişi olmayacak. Doğru problemi anlayan, doğru çözümü tarif eden, yapay zekâyı doğru kullanan, çıkan sonucu denetleyen ve ürünü canlıda yaşatabilen kişi olacak.

Kısacası artık mesele sadece kod yazmak değil.

Ürün var etmek, sürdürmek ve yaşatmak.