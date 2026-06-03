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Romanya merkezli Automecanica S.A. şirketini Otokar bünyesine katmak için onay çıktı. Şirketin KAP’a gerçekleştirdiği bildirimde Romanya Doğrudan Yabancı Yatırım Otoritesi, pay devri işlemine resmi onay verdiğini açıkladı.

Daha önce 29 Nisan 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan satın alma hamlesi sonrası resmi makamların onayıyla birlikte son aşamaya geldi. Söz konusu yabancı yatırım izninin şirkete tebliğ edildiği ve hisse devrinin resmiyet kazanması adına kapanışa yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği KAP açıklamasında aktarıldı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"Şirketimiz tarafından 29.04.2026 tarihli açıklama ile kamuya duyurulan Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiği bildirilmiştir. İşlemin kapanışına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."