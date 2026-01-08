Borsa’da ardı ardına tavan rekorları kıran Kiler Holding, 16 milyar 471 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu rakam ile Kiler Holding’in ortağı Kiler ailesi şu an Türkiye’nin en zenginleri olarak ortaya çıkıyor.

KİLER HOLDİNG'E AKP DOKUNUŞU

Kiler Holding’de, AKP kurucusu ve ilk dönem milletvekillerinden Vahit Kiler’in ve Ümit Kiler ile Nahit Kiler’in yüzde 26.33’er payı var.

Kiler ailesi sadece Koç ve Sabancı’yı geçmekle kalmadı, ikisinin toplamını da solladı. Borsa’da Sabancı Holding 4.4 milyar dolar üzerinden, Koç Holding ise 10.7 milyar dolar üzerinden fiyatlanıyor. Bu iki firmanın toplamı Kiler Holding’e yanaşamıyor.

KİLER, KOÇ’U VE SABANCI’YI SOLLADI

Haberhürriyet’ten Ercan İnan’ın haberine göre; Kiler Holding hisse senedi fiyatı 2025 yılının başında 32-33 lira seviyesinde işlem gördü. Son aylarda hisse 436 liraya ulaşırken, 1 yılda 14 kata yakın değer kazanan hisse holdingin piyasa değerini de 16.47 milyar dolara ulaştırdı.

Kiler Holding’in sermayesinin sadece yüzde 14.70’i halka açık. Takas verilerine bakıldığında da halka açık hisselerin yüzde 60’dan fazlasının yatırım fonlarında, yüzde 17’ye yakın kısmının Citibank yabancı takasında oldu.

Hisselere sahip ilk 5 aracı kurum haricinde diğer aracı kurumlar sadece yüzde 6’lık bir hisseye sahip. Bu durum da hisse değerinde kontrolü ele alanların daha kolay hareket etmesine olanak sağlıyor.