1978-1992 yılları arasında enerji, sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Koçköprü Barajı, bu yılki yoğun yağışlarla birlikte en yüksek su seviyesine ulaştı. Ancak Zilan Deresi’nin kollarıyla baraja taşınan atıklar, suyun berraklığını gölgeledi. Çevre köylerden dere yataklarına boşaltılan çöpler ve piknikçilerin geride bıraktığı atıklar, suyun akışıyla baraj gölünde toplandı.

"HER TARAF PERİŞAN DURUMDA"

Bölgedeki kirliliği görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, karşılaştığı manzara karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Uzun yıllardır Van Gölü çevresinde çekimler yaptığını belirten Coşar, şunları söyledi:

"Bugün fotoğraf çekmek için geldim ama manzara içler acısı. Yağışlar bu yıl harika oldu, baraj doldu ama insanlar ne bulduysa suya atmış. Piknikçiler çöplerini bırakmış, çevre köyler atıklarını akarsuya boşaltmış. Etraf ilaç kutuları ve plastiklerle dolu. Suyla gelen her şey baraj kıyılarına savrulmuş durumda. Perişan bir tablo var; nasıl görmek istiyorsak öyle bırakmalıyız ama şu an bakılacak gibi değil."

DOĞAL YAŞAM TEHDİT ALTINDA

Plastik atıklar, kimyasal ilaç kutuları ve evsel çöplerin baraj sularına karışması, sadece görsel bir kirlilik yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgedeki su ekosistemini ve tarımsal sulama kalitesini de tehdit ediyor. Çevre sakinleri ve doğaseverler, yetkililerin temizlik çalışması başlatmasını ve dere yataklarına çöp dökülmesini engelleyecek önlemler almasını bekliyor.