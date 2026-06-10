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Kaynak: İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kendisine yıllarca sistematik şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini silahla vurarak ölümüne neden olan Fatma A.’nın yargılandığı davanın duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.

Sosyal medyada ve kamuoyunda yakından takip edilen davada, tutuklu sanık Fatma A.’nın evliliği boyunca uğradığı iddia edilen ağır şiddetin detayları duruşma tutanaklarına yansıdı.

"SÜREKLİ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Mahkemedeki savunmasında 23 yıllık evliliği boyunca hem kendisinin hem de çocuklarının sürekli şiddet gördüğünü belirten Fatma A., geçmişte eşinin kendisini süpürgenin demir borusuyla bayılana kadar dövdüğünü, parmaklarını kırdığını ve saçlarını kopardığını ifade etti.

OLAY ANINI ANLATTI: AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ

Olay gününe dair detayları mahkeme heyetiyle paylaşan sanık Fatma A., eşinin dükkana gelerek hakaret ettiğini ve üzerine saldırdığını iddia etti. Eşinin kendisine "Seni öldürmezsem adam değilim" diyerek silahın bulunduğu yöne doğru hareket ettiğini ileri süren A., kendisini korumak amacıyla kutudaki silahı alarak ateş ettiğini, amacının öldürmek olmadığını savundu.

ÇOCUKLAR ANNEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin çocukları, babalarından sürekli şiddet gördüklerini beyan ederek annelerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Buna karşın, hayatını kaybeden adamın kardeşleri ise sanık kadından şikayetçi oldu.

Sanık avukatı Ömer Faruk Çelik, müvekkilinin yaşadığı durumun meşru müdafaa hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU KARARI

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık Fatma A.'nın gördüğü iddia edilen şiddetin psikolojik ve fiziksel etkilerinin tam olarak tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumundan kapsamlı rapor talep edilmesine karar verdi. Raporun beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma ertelendi.