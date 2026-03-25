Aydın’ın simgesi olan incir ve zeytin ağaçları, Koçarlı ilçesinde kimliği belirsiz şahısların hedefi oldu. Gaffarlar Mahallesi’nde yaşanan olayda, 7 farklı üreticiye ait bahçelere giren saldırganlar, ağaçları keserek veya dallarını kırarak büyük çaplı maddi hasara yol açtı.

GECE YARISI BAHÇELERE GİRDİLER

Sabah bahçelerine giden üreticiler, yıllardır emek verdikleri ağaçların tahrip edildiğini görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde, saldırının organize bir şekilde birden fazla bahçede aynı anda gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor.

JANDARMA FAİLLERİN PEŞİNDE

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, bahçelerde delil toplama çalışması başlattı. Kesilen dallar ve ağaç gövdeleri üzerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki giriş-çıkışları kontrol altına alarak şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bölge halkı, geçim kaynakları olan ağaçlara yönelik bu saldırının nedenini merak ederken, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.