Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Servet Koçak’ın oğulları Recai Koçak ile Necati Koçak, annelerinin vefatının kendilerinden saklandığını ve kız kardeşleri Naciye Koçak tarafından habersiz şekilde defnedildiğini öne sürerek savcılığa başvurdu.

Türkiye’nin varlıklı aileleri arasında gösterilen Koçak Ailesi, daha önce de miras tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı iddialara göre aile içindeki kriz yıllardır devam ediyor.

Recai Koçak ve Necati Koçak’ın, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak hakkında çeşitli iddialarla hukuki süreç başlattığı biliniyor. İki kardeş, annelerinin mal varlığı ve banka hesaplarının kontrolsüz kullanıldığını öne sürerek ihtiyati tedbir talebinde bulunmuş, ayrıca vasi atanması için dava açmıştı.

Son gelişmelerde ise iki kardeş, anneleri Servet Koçak’ın ölümünün kendilerinden gizlendiğini iddia etti. İddialara göre Naciye Koçak, annesini aynı gün içerisinde, yalnızca evde çalışan iki kişiyle birlikte defnetti.

Bülent Cankurt’un köşesinde yer alan bilgilere göre, Servet Koçak’ın vefatını sonradan öğrenen Recai Koçak, annesinin ruhu için mevlit okutmak istedi ve aile dostlarına davet gönderdi. Servet Koçak’ın ölüm haberinin birçok kişi tarafından bu davet sayesinde öğrenildiği öne sürüldü. İddiaya göre Naciye Koçak ise ağabeyinin düzenlediği programdan bir gün önce farklı bir mevlit organize etti.