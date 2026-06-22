Türkiye'nin bir dönem en varlıklı kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, 10 Mayıs'ta 89 yaşında yaşamını yitirmişti. Vefatının ardından kızı Naciye Koçak'ın, annesinin cenazesini diğer kardeşlere haber vermeden defnettiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Koçak ailesinde sular durulmuyor: Vefat sonrası yeni skandal
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Servet Koçak'ın hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Daha önce ortaya çıkan defin sürecine ilişkin tartışmaların ardından, bu kez aile üyeleri arasında yargıya taşınan dikkat çekici bir "vasi" davası gündeme geldi.Kaynak: Diğer
Şimdi ise aile içindeki anlaşmazlığın perde arkasına ilişkin yeni detaylar konuşuluyor. İddialara göre Servet Koçak'ın kardeşleri, vefatından önce Naciye Koçak hakkında mahkemeye başvurarak vasi atanmasını talep etti. Başvuruda, akıl sağlığına ilişkin soru işaretleri ve mali konulardaki tutumları gerekçe olarak gösterildi.
Mahkemeye sunulan dilekçede, Naciye Koçak'ın harcamaları, mal varlığı yönetimi ve aile içindeki davranışlarına ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı öne sürülüyor. Ayrıca ailenin sahip olduğu tarihi yalının icra sürecine girmesinde de Naciye Koçak'ın sorumluluğu bulunduğu savunuluyor.
Dosyada en dikkat çeken başlıklardan biri ise Servet Koçak'ın ölüm süreciyle ilgili iddialar oldu. Dilekçede, vefat haberinin aile bireylerinin tamamıyla paylaşılmadığı, defin işlemlerinin sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve süreç boyunca kamuoyuna farklı açıklamalar yapıldığı ileri sürüldü.
Gözlerin çevrildiği dava sürecinde, taraflar arasındaki hukuki mücadelenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.