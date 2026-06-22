Koçak ailesinde sular durulmuyor: Vefat sonrası yeni skandal

Dosyada en dikkat çeken başlıklardan biri ise Servet Koçak'ın ölüm süreciyle ilgili iddialar oldu. Dilekçede, vefat haberinin aile bireylerinin tamamıyla paylaşılmadığı, defin işlemlerinin sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve süreç boyunca kamuoyuna farklı açıklamalar yapıldığı ileri sürüldü.