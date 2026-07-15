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Kaynak: İHA

Kocaelispor'a hizmet vermesi planlanan tesisin yapım süreci, belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Yapı içerisindeki çalışmalar kapsamında zemin katta elektrik tesisatı döşenirken, ikinci katta iklimlendirme sistemine yönelik bakır boru montajları gerçekleştiriliyor.

Komplekste dış cephe ve çatı yalıtımı çalışmaları ile asansör kurulum işlemleri de eş zamanlı şekilde devam ediyor.

TRİBÜNLERİN ÇATI MONTAJINA BAŞLANDI

Projenin saha bölümünde ise istinat duvarlarının betonarme yapım işlemleri devam ediyor. Bin 32 seyirci kapasiteli tribünlerden birinde çelik çatı montajına başlayan ekipler, diğer tribünde de sıva işlemlerinin tamamlanmasının ardından çatı montajına geçecek. Tesisin hibrit çim sahasında ise ince tesviye ve dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor.

Toplam 14 bin 800 metrekare kapalı ve 59 bin 700 metrekare açık kullanım alanına sahip olacak tesiste; alttan ısıtmalı hibrit çim saha, doğal ve sentetik zeminli futbol sahaları, kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha ile tenis ve basketbol kortları yer alacak.



Kompleks bünyesinde ayrıca sporcuların kullanımına yönelik yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi merkezi de bulunacak.