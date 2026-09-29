Kaynak: İHA

Beşiktaş deplasmanına hazırlanan yeşil-siyahlı ekip, karşılaşma öncesindeki çalışmalarına Körfez Brunga Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor’un stoperi Emir Ortakaya, takımın performansından ve kendi oyunundan memnun olduğunu belirtti.

Ortakaya, "Hem takımımız hakkında hem de kendi bireysel performansım hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İyi bir performans sergilediğime inanıyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. 6 maçın 4'ünü kazandık, 12 puanımız var. Umarım böyle devam eder. Hem takımım adına hem benim için çok güzel bir sene olur ve taraftarlarımızı çok mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.