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Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcunun transferi için uzun süredir temasların sürdüğünü ancak beklenen sonucun alınamadığını belirtti.

Genç, yönetimin transferin tamamlanması adına tüm imkanları değerlendirdiğini ifade ederken, yapılan görüşmelere rağmen sürecin somut bir aşamaya taşınamadığını ve bu nedenle çalışmaların durdurulduğunu kaydetti.

Kadir Genç, "Futbolcunun kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübüne hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak arttırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla arttırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.