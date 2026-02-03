Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin golünün ardından Milan Skriniar’ın tribünlere dönerek yaptığı uygunsuz hareket tepkilere yol açtı. Kocaelispor Kulübü, Skriniar’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilip edilmeyeceğini bekleyecek ve ardından hazırlanan dosyayla suç duyurusunda bulunacak.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, sert ifadeler kullandı.



“SKRINIAR’IN LİSANSI İPTAL EDİLMELİ, ÜLKEDEN GÖNDERİLMELİ”

Başkan Recep Durul, Türkiye Futbol Federasyonu’na, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran’a ve Kocaeli’de yatırımları bulunan sarı-lacivertli isimlere çağrıda bulundu. Skriniar’ın lisansının iptal edilerek ülkeden deport edilmesini isteyen Durul,

“Kulüp olarak Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden gönderilmesini talep ediyoruz. Bunun için gerekli başvuruları yapacağız” dedi.



“BUNU SİNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Ülkedeki hassasiyetlere dikkat çeken Durul,

“Mübarek kandil gününde yabancı bir futbolcunun böyle bir harekette bulunmasını kabul etmek mümkün değil. Son derece yakışıksız. Federasyon buna en ağır cezayı vermelidir. Aksi halde kayırmacılık açıkça yapılmış olur. Türk toplumu bunu kaldıramaz” ifadelerini kullandı.



“YİNE HAKKIMIZ YENDİ”

Hakem kararlarına da tepki gösteren Durul,

“Düdükler camiaya göre çalıyor. Hakemin görmezden geldiği pozisyonlar, VAR’ın sessizliği ortada. Hem puanımız gitti hem kartlar verilmedi. Kocaelispor olarak hakkımızı sonuna kadar arayacağız” diye konuştu.



“KAYIRMACILIK DEVAM EDECEKSE 2-3 TAKIM OYNASIN”

TFF’ye çağrıda bulunan Durul,

“Nepotizm ve kronizm acilen sona ermeli. Aksi halde diğer takımların bu ligde olmasının anlamı kalmaz. Hakem adeta hazırlanmış şekilde sahaya çıkıyor” dedi.



“HAKEM DE SKRİNİAR DA MEN EDİLMELİ”

Durul, Skriniar’ın hareketi ile hakem yönetimini eşdeğer gördüklerini belirterek,

“İkisi de futboldan men edilmeli. Şehir ayağa kalkmış durumda. Biz susmayacağız” ifadelerini kullandı.



“AYRIM SÜRDÜKÇE ŞİKE OPERASYONLARI ANLAMSIZ”

Takımlar arasında ayrım yapıldığını savunan Durul,

“Anadolu–İstanbul ayrımı olmamalı. Sahada adalet sağlanmadıkça yapılan operasyonların bir anlamı yok” dedi.



“BÜYÜK TAKIMA GÖRE DÜDÜK ÇALINMAZ”

“Bir kulübün büyüklüğü adaletiyle ölçülür” diyen Durul,

“Büyük-küçük ayrımı olmaz. Hakemler forma rengine göre düdük çalmamalı” ifadelerini kullandı.



“BAZILARI YUKARI İTİLİYOR, BAZILARI AŞAĞI ÇEKİLİYOR”

Yayıncı kuruluş ve yorumculara da tepki gösteren Durul,

“Bazı takımlar yarışta kalsın diye yukarı itiliyor, bazıları ise aşağı çekiliyor” dedi.



FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERE ÇAĞRI

Son olarak Fenerbahçeli yöneticilere seslenen Durul,

“Talebimiz açık: Skriniar’ın lisansı iptal edilmeli ve ülkeden gönderilmeli. Aksi halde bu olay çok farklı boyutlara taşınır” şeklinde konuştu.