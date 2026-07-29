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Kaynak: AA

Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede, mali şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve sorumluluk ilkeleri temel alınarak kurumsal yönetim ile etkin kontrol sisteminin hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Yapılan çalışmayla kulübün yönetim yapısının daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na ilişkin yönetmelik ve tebliğler, ayrıca Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda kulübün etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

Danışmanlık hizmeti kapsamında mali kararlar ve hukuki işlemlerde iç kontrol mekanizmalarının kurulması, risk yönetimi süreçlerinin organize edilmesi, muhasebe ve raporlama bilgi sisteminin geliştirilmesi ile gerekli görülmesi halinde şirketleşme sürecine yönelik ön hazırlık çalışmalarının yapılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda muhasebe profesörü, ticaret hukuku profesörü, bağımsız denetçi serbest muhasebeci ve mali müşavir ile spor hukuku uzmanı avukattan oluşan dört kişilik danışmanlık ekibiyle sözleşme imzalandığı bilgisine yer verildi.