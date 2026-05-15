Süper Lig temsilcisi Kocaelispor, yıldız golcü Erling Haaland ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Kulüp, FC 26 oyununda Haaland’ın Kocaelispor formasıyla gol attığı anları içeren bir video yayımladı. Paylaşımda “Belki bir gün…” notu yer alırken, Norveçli yıldız da etiketlendi.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE YAYILDI

Söz konusu gönderi, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

HAALAND’IN KOCAELİSPOR TERCİHİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kocaelispor’un bu paylaşımının arka planında ise Haaland’ın daha önce içerik üreticisi KSI ile oynadığı FC 26 yayınında Kocaelispor’u seçmesi yer aldı. Norveçli golcünün yeşil-siyahlı takımı tercih etmesi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.