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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da kadro yapılanması kapsamında ayrılıklar peş peşe geldi.

Yeşil-siyahlı kulüp, kiralık olarak forma giyen Luis Da Silva Cafumana (Show), Hrvoje Smolcic, Botond Balogh ve Can Keleş'in yanı sıra sözleşmesi sona eren Furkan Gedik ile yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Kocaelispor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılan futbolculara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Kendilerine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."