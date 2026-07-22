Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Manuel Cafumana'nın transferini resmileştirdi.

Yeşil siyahlı kulüp, 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kocaelispor'da 'Show' devam ediyor: Resmi açıklama geldi - Resim : 1

3 YILLIK İMZA

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Luís da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Geçen sezon kiralık olarak Kocaelispor forması giyen ve performansıyla taraftarın beğenisini kazanan "Show" lakaplı futbolcu, yeni sezonda da yeşil siyahlı ekibin başarısı için mücadele edecek.