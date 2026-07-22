Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Manuel Cafumana'nın transferini resmileştirdi.

Yeşil siyahlı kulüp, 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

3 YILLIK İMZA

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Luís da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon kiralık olarak Kocaelispor forması giyen ve performansıyla taraftarın beğenisini kazanan "Show" lakaplı futbolcu, yeni sezonda da yeşil siyahlı ekibin başarısı için mücadele edecek.