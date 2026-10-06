Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, 18 Eylül’deki idmanda sol hamstring bölgesinden sakatlanan Tanguy Zoukrou’nun tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Zoukrou’nun bir sonraki milli takım arasına kadar oynanacak resmi karşılaşmalarda A takım kadrosunda bulunmasının öngörülmediği kaydedildi.

Açıklamada, Matej Maglica’nın durumuna ilişkin de bilgi verildi. 16 Eylül’de takım idmanında sakatlanan futbolcunun sağ soleus kasında yırtık ve buna eşlik eden sağ gastrocnemius kasında kanama tespit edildiği, tedavi ile rehabilitasyon programının devam ettiği belirtildi.

Sağ dizindeki ödem nedeniyle bir süredir tedavi gören Makana Baku ile sol biceps femoris kasındaki yırtık nedeniyle rehabilitasyon uygulanan Anfernee Dijksteel’in ise fizyoterapistlerin kontrolünde bireysel saha çalışmalarına başladığı açıklandı.

Kocaelispor ayrıca sakatlık dönemlerini tamamlayan Jovanovic, Rivas, Gulliksen ve Cinan’ın yanı sıra ağrıları sona eren Agyei ile Aye’nin takım idmanlarına katıldığını duyurdu.