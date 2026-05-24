Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığı görevini Muammer Çelik üstlenirken, divan üyeliklerine Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı seçildi.

Yönetim kurulunun mali ve idari açıdan ibra edilmesine yönelik oylama öncesinde, salonda delege olmayan kişilerin bulunduğunun ifade edilmesi üzerine toplantıya 15 dakikalık ara verildi.

Aranın ardından salona giriş yapan delegelerin üyelik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu mali ve idari bakımdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul, yeniden başkanlığa seçildi.

Recep Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol.

"KOCAELİSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN AVRUPA'DIR"

Recep Durul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür ederek, seçimin Kocaelispor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bundan sonraki süreçte de Kocaelispor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirten Durul, "Kocaelispor'un başarısı için tüm şehir olarak, taraftarlar olarak hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir. Bunun altını çizerek yineliyorum." ifadelerini kullandı.