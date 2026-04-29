Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor’un sezon başında Torino’dan kadrosuna kattığı Karol Linetty’nin sözleşmesinde yer alan bonus detayı ortaya çıktı.

Mavi Kocaeli’nin haberine göre Polonyalı orta saha oyuncusu, bir maçta daha ilk 11’de görev alması halinde 150 bin Euro bonus kazanacak.

Sözleşmede yer alan maddeye göre Linetty, 20 maça ilk 11’de başladığı takdirde 150 bin Euro bonus almaya hak kazanacak. Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Kocaelispor formasıyla 19 maça ilk 11’de çıktı.

31 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı 900 bin Euro olarak belirtilirken, kalan maçların birinde daha ilk 11’de sahaya çıkması halinde toplam kazancı 1 milyon 50 bin Euro’ya ulaşacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 28 maçta 1627 dakika süre alan Linetty, 3 asist yaparken gol sevinci yaşayamadı.