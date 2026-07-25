Kaynak: İHA

Kocaelispor'da 2026-2027 sezonu öncesi kadro yapılanması tüm hızıyla devam ederken, Basın Sözcüsü Haşmet Uçar yeni sezon planlamasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçar, Habib Ali Keita ile Joseph Nonge Boende'nin yeni sezonda takım kadrosunda düşünülmediğini, Darko Churlinov ile ise sözleşmenin karşılıklı feshedilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Haşmet Uçar, takımdan ayrılması beklenen futbolcuların yanı sıra transfer süreci hakkında da bilgi verdi. Uçar ayrıca Aleksandar Jovanovic'in sağlık durumu, kombine ve loca satışlarındaki son durum ile kulübün yeni reklam alanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"HABİB ALİ KEİTA İLE ARTIK YOL YÜRÜMEYECEĞİZ"

Habib Ali Keita'nın gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediğini belirten Uçar, oyuncu için iyi bir bonservis bedeli beklediklerini söyledi. Uçar, "Habib Ali Keita'yı iyi bir bonservis bedeli karşılığında elimizden çıkartacağız. Keita ile artık bundan sonra yol yürümeyeceğiz. Onun için iyi bonservis bedeli bekliyoruz. Ondan sonra arkadaşımızın yolu açık olsun dedik. Joseph Nonge Boende'ye gelince, teknik ekiple yaşadığı disiplinsiz davranışlardan dolayı şu anda takımla birlikte çalışmıyor. Sakatlık oluşmaması için bireysel antrenmanlarına devam ediyor. İyi bir teklif gelirse Joseph Nonge Boende de gönderilecekler listesinde. Gelen teklifler var. İstenilen teklif gelmezse yine dışarıda antrenmanlarına devam edecek. Kadroda düşünülmüyor" ifadelerini kullandı.

DARKO CHURLİNOV İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Darko Churlinov ile sözleşme feshi görüşmelerinin devam ettiğini açıklayan Uçar, sürecin pazartesi günü sonuçlandırılmasının planlandığını belirtti. Anlaşmanın kulübün menfaatleri doğrultusunda tamamlanacağını söyleyen Uçar, "Darko Churlinov ile fesih görüşmeleri yapılıyor. Pazartesi günü sonuçlandırılacak. Miktarlara çok girmek istemiyorum ancak kulübümüzün lehine olarak bu işler sonuçlandırılacak. Gözden çıkarttığımız futbolcuyla kulübümüz lehine olacak şekilde anlaştık. Ödeme ve anlaşma yapıldıktan sonra rakam da belirtilecek" dedi.

"TRANSFER SIR OLARAK İLERLEDİĞİNDE OLUMLU SONUÇLANIYOR"

Transfer görüşmelerinde gizliliğin önemli olduğunu vurgulayan Uçar, çalışmaların devam ettiğini ve ilerleyen haftalarda yeni oyuncuların takıma katılacağını söyledi. Uçar, "İnanın şu anda bu iş ticaret gibidir. Ticaret sır olduğu gibi transfer de sır olarak ilerlediğinde olumlu sonuçlanıyor. Bu konuda görüşmeler var ve çok güzel oyuncuların da geleceğini önümüzdeki haftalarda göreceksiniz. Gidenlerin yerine gelenler daha üst segment olacak. Kulübümüzün rakam politikası oluştu. Bu rakam politikasına da riayet etmeye çalışıyoruz. Kocaelispor'un zaten kemik kadrosu var. Bu kadroyla 2026-2027 sezonunda Kocaelispor'u daha iyi yerlerde izleyeceğinize inanıyorum. İyi transferler de gelecek" ifadelerini kullandı.

"ALEKSANDAR JOVANOVİC KAMP DÖNÜŞÜNDE TAKIMA KATILACAK"

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Aleksandar Jovanovic'in tedavisinin Sırbistan'da devam ettiğini açıklayan Uçar, oyuncunun Topuk Yaylası kampının ardından takıma katılacağını söyleyerek, "Aleksandar Jovanovic gerçekten sakat. Taraftarlarımız da bunu bilsin. Topuk Yaylası kampının dönüşünde takıma katılacak. Şu anda Sırbistan'da tedavisi devam ediyor. Buradaki kamp bittikten sonra Brunga Tesisleri'mizde Aleksandar Jovanovic de takımımıza katılacak" dedi.

KOMBİNE BİLETLERDE İNDİRİM YAPILMAYACAK

Yeni sezonda kombine bilet fiyatlarında sonradan indirim yapılmayacağını belirten Uçar, geçen sezon ilk dönemde kombine alan taraftarların daha sonra yapılan indirimler nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. Uçar, "Öncelikle taraftarlarımızdan bu yıl geçen yıl olduğu gibi herhangi indirim beklentisi içerisinde olmamalarını istiyorum. Çünkü bu sefer ilk alanların, sonradan alanlar karşısında mağduriyet yaşadığını görüyoruz. Taraftarlarımızdan Kocaelispor'un iyiliği ve sevdası için bu beklenti içerisinde olmamalarını istiyorum. Yaklaşık 54 locamız vardı. Batı loca diye tabir ettiğimiz yerde 6 locamız kaldı. Doğu diye tabir ettiğimiz localardan da 14 locamız kaldı. Loca satışlarımız ve talepler gayet iyi. Eskiden beri devam eden taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz çünkü localarını hiç bırakmadılar. İlk önce onlara teklif götürüyoruz. Onlar kabul etmezse bir başkasına veriyoruz" ifadelerini kullandı.

STADYUMA 360 DERECE GÖRÜLEBİLEN LED REKLAM ALANI

Yeni sezonda Turka Kocaeli Stadyumu'nda orta katında ilk kez LED reklam alanı oluşturulacağını söyleyen Uçar, alanın yaklaşık 50 firmaya tahsis edilmesinin planlandığını belirterek, "LED reklam uygulamasını bu sezon ilk kez yapacağız. Orta LED diye tabir ettiğimiz, orta katta bir LED alanımız oluşacak. Burası çok verimli bir yer. Ticaretle uğraşan tüm Kocaelispor sevdalılarına veya başka şehirlerde yaşayan insanlara bu LED alanından faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Hem fiyat olarak ekonomik hem de 360 derece stadın her yerinden görülebilen bir reklam alanımız var. Yaklaşık 50 firmaya verilecek. Firmaların bu konuda Kocaelispor'a destek olmalarını rica ediyorum" dedi.