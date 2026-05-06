Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde kaleci Serhat Öztaşdelen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon içinde dalgalı bir performans sergilediklerini ifade eden oyuncu, iyi puanlar topladıklarını belirtti.

Serhat Öztaşdelen, kalan iki maçı kazanmayı hedeflediklerini, sezonun son iç saha karşılaşmasında taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi. Performansını her maçta geliştirmeye çalıştığını belirten genç kaleci, uzun vadede daha iyi seviyeye ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.

Sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını aktaran 21 yaşındaki file bekçisi, Kocaelispor’da uzun yıllar forma giymek istediğini, taraftar desteğinin kendisini motive ettiğini ifade etti.

Orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ise kalan iki maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçladıklarını, taraftar desteğinin performanslarını olumlu etkilediğini söyledi.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından pas ve dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Jovanovic, Petkovic ve Wieteska idmanda yer almazken, Balogh’un salonda bireysel çalışma yaptığı bildirildi.

Antrenmanın sonunda Selçuk İnan ve futbolcular, tesisi ziyaret eden öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.