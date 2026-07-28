Yeşil-siyahlı takım, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kamp programının ikinci bölümüne devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular sabah çalışmasında bir araya geldi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, koordinasyon çalışmalarının ardından pas organizasyonları gerçekleştirdi. Kocaelispor'un gün içindeki çalışması, taktik ağırlıklı çift kale mücadeleyle tamamlandı.
Kocaeli temsilcisi, Düzce kampındaki hazırlıklarını 2 Ağustos tarihine kadar sürdürecek.