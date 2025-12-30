Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler’in anlaşmaya vardığı 31 yaşındaki stoper oyuncusu Tarkan Serbest için imza töreni düzenlendi. Amed Sportif Faaliyetler Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, futbol şube sorumluları Adnan Zengin, Servet Vural ve başkan yardımcısı Emel İzgi Demir de törene katıldı.

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Tarkan Serbest : "Geçen sene Kocaelispor'da şampiyon olduğumuzda Amedspor'a karşı Şanlıurfa'da oynamıştık. Tabii ki taraftarları takip ediyorum. Çok büyük bir camia. Son maçta da çok önemli bir atmosfer vardı. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hoca nerede oynatırsa kendimi gösterip takımım için yüzde 100 savaşıp ve taraftarı da mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR PERFORMANSI

2024-2025 sezonunun başında Kocaelispor’a transfer olan 31 yaşındaki deneyimli isim, Kocaelispor’un, Süper Lig’e yükselmesinde de pay sahibi olmuştu. Ayrıca tecrübeli ayak , stoper mevkinin dışında ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Tarkan Serbest, bu sezon Kocaelispor formasıyla 7 resmi maçta görev yaptı.