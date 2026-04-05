Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, sezonda oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgiyle 33 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor.

Ligin ikinci yarısında sahasındaki 5 maçın 4’ünü kaybeden Körfez ekibi, deplasmanda ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son 5 müsabakanın 4’ünü kaybeden yeşil-siyahlılarda Wieteska, Jovanovic, Haidara ve Balogh maçta forma giyemeyecek.

Petkovic’in durumu son antrenman sonrası netlik kazanacak.

İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir, 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgiyle 43 puan ve 6. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertliler son 2 lig maçından 1 puan çıkarabildi.

Başakşehir’de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunurken, Abbosbek Fayzullaev sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.