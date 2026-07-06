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Kocaelispor İsviçre ekibi BSC Young Boys'un 23 yaşındaki stoperi Tanguy Zoukrou'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonu'na tescilli BSC Young Boys ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.