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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına 23 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile el sıkıştı.

SÖZLEŞME 1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Transfer gelişmesini resmi bir açıklamayla duyuran Kocaelispor Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz ile Uğur Kaan Yıldız arasında 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanacak 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."

GEÇEN SEZON GÖZTEPE FORMASI GİYDİ

Kocaelispor'un yeni transferi Uğur Kaan Yıldız, geride bıraktığımız sezonda Göztepe formasıyla mücadele etti. Genç defans oyuncusu, İzmir temsilcisinde geçen sezon toplamda 9 karşılaşmada görev alarak sahada ter döktü.