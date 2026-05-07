Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon başında Fransa temsilcisi Clermont Foot 63’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita’nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Habib Ali Keita’nın transferi için kulübümüz ile futbolcunun asıl kulübü olan Fransa Futbol Federasyonuna tescilli Clermont Foot 63 arasında yapılan transfer sözleşmesindeki satın alma opsiyonu şartları gerçekleşmiş olup, futbolcumuzun kulübümüzle 1 Temmuz 2026 itibarıyla hüküm ifade etmeye başlayacak olan 2 yıllık nihai sözleşmesi geçerlilik kazanmıştır.”

SEZON KARNESİ

Habib Ali Keita, bu sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.