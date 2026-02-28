Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, son dakikada bekledikleri penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

"BİZ YİNE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı olmadığını vurgulayan deneyimli kaleci, "Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.