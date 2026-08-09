Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Derince Stadı'nda Mısır Premier Lig temsilcisi Zed FC ile karşı karşıya geldi.
İLK GOL KONUK EKİPTEN GELDİ
Karşılaşmanın 33. dakikasında Elbanwbi'nin golüyle öne geçen Zed FC, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
BEDİRHAN YILDIZ SKORU EŞİTLEDİ
İkinci yarıda oyuna dahil olan Bedirhan Yıldız, 64. dakikada attığı golle Kocaelispor'a beraberliği getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da skor üretemeyince hazırlık mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.