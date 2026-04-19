Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor-Göztepe karşılaşması öncesi güvenlik güçlerinin yaptığı arama dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

POLİS EKİPLERİ OTOBÜSTE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis ekipleri, konuk takım taraftarlarını taşıyan otobüsü durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi.

OTOBÜSTEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan kontrollerde otobüste bulunan bir davulun içine özel şekilde saklanmış 80 adet meşale bulundu.

Bunun yanında 16 adet ekstra meşale, 130 maytap ve 1 yoğun sis bombasına da el konuldu.

Aramada ayrıca 8 döner bıçağı, 1 büyük satır, 13 farklı boyutta bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ve bir kelebek bıçak tespit edildi.

Ele geçirilen materyaller güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Olayla ilgili toplam 7 kişi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Diğer şüphelilerin belirlenmesi için kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.